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日本超人氣貓站長小玉冥誕 登上Google首頁

Google在今日首頁慶祝日本超人氣的「小玉站長」18歲冥誕。（圖擷自Google首頁）

2017-04-29  10:46

〔即時新聞／綜合報導〕打開今天的Google首頁，會發現一隻可愛的鐵道貓咪，這正是在日本具有超人氣的「小玉站長」，Google也來慶祝牠18歲冥誕。

今日的Google首頁出現一隻可愛的三色貓，這隻貓是在日本和歌山電鐵貴志川線貴志站的玳瑁貓站長「小玉站長」。小玉是在2007年1月5日被正式委任為該站的站長，小玉高人氣，成功助長了乘客量，也帶動當地的觀光人潮，名氣也遠播到國外。

1999年4月29日出生的小玉，在2015年6月22日因心臟衰竭去世，享年16歲，換算人類年齡約有80歲。小玉逝世的消息，引發當時日本媒體高度關注，和歌山縣知事也特別致詞感謝小玉。送別當天，貴志站更是湧入約3000名的民眾追思，車站內滿是鮮花、貓罐頭與玩具等物品，當地也替小玉設立神社及銅像。

在小玉就職5週年的慶典上，貴志站曾宣布另一隻三色貓「二代玉」被任命為站長學徒，分擔小玉值班時間。小玉去世之後，二代玉自然成為代理站長，並在於當年8月「扶正」，榮登站長的任命儀式，還選在小玉的神社與銅像前舉行，來接棒小玉精神。

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  • 小玉站長在2015年6月22日因心臟衰竭去世，享年16歲。（圖擷自維基百科）

    小玉站長在2015年6月22日因心臟衰竭去世，享年16歲。（圖擷自維基百科）

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