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櫻島火山時隔9月再噴發 煙塵逾3千公尺高

日本鹿兒島市櫻島的昭和火山口今早爆發，噴出的火山灰高達3200公尺。（圖擷自《產經新聞》）

2017-04-28  15:56

〔即時新聞／綜合報導〕日本鹿兒島市櫻島的昭和火山口，在當地時間今天（28日）上午11時01分左右（台灣時間上午10點01分）噴發，噴出的煙塵直擊天際，高度達3200公尺，這是自去年7月26日以來，時隔9個月的噴發。

綜合日本媒體報導，日本鹿兒島市櫻島的昭和火山口在台灣時間今天上午11點左右爆發，噴出的火山灰高達3200公尺，火山口周圍繼續維持警戒3的等級，實行入山管制，這是櫻島火山今年首次爆發，上次爆發是在去年7月26日。

當地氣象台警告，該火山口隨時都可能再次噴發。

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