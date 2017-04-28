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郭台銘白宮見川普 日媒：銀軟創辦人安排

2017-04-28  10:41

〔駐美特派員曹郁芬／華府二十七日報導〕鴻海集團董事長郭台銘今天下午到白宮近3小時，據了解，郭台銘有拜會川普總統和川普女婿庫許納的行程，但白宮官員不願證實郭台銘與川普的會談，郭台銘則對守候的媒體表示自己「記憶力不太好，也許已忘了」。

郭台銘今天下午3點至6點造訪白宮，台北駐美代表處事先並不知情。不過得到風聲的華盛頓郵報和台灣的TVBS電視台在白宮守候，捕捉到郭台銘走出白宮的畫面。郭台銘不願證實是否見到川普。「我們是在美國製造」，他告訴華郵記者，「我們簽了合約，會讓你知道」。

鴻海是蘋果的主要供應商。最先報導郭台銘造訪白宮的日經新聞引用消息人士的說法指出，郭台銘是透過日本軟銀集團創辦人孫正義的安排與川普會面。孫正義去年12月曾在紐約見過川普，郭台銘今年2月底到華府已見過庫許納，但2人會談內容不清楚。

郭台銘去年12月曾經在給川普的公開信中表示，如果要鴻海在美國製造蘋果手機，川普需要給他們減稅，雇用勞工的補貼、廉價的電力和免費的土地。今年元月郭台銘對媒體表示，他可能在賓州進行70億美元的投資，創造30萬至50萬的就業機會，但要看他能否談判出理想的土地和電力成本。川普則正巧選擇29日到賓州的哈立斯堡度過他的就職百日，這正是郭台銘4年前承諾要投資設廠但未尚未實踐的地點。

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  • 郭台銘進白宮會川普。合成照（川普:法新社 郭台銘:彭博）

    郭台銘進白宮會川普。合成照（川普:法新社 郭台銘:彭博）

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