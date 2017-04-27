英國會附近1持刀男被捕 警：疑涉恐怖主義

警方在連接國會和唐寧街的白廳大道逮捕這名持刀男子（後方被壓制者）。（法新社）

2017-04-27 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕英國國會上月剛發生恐怖攻擊，今（27）日當地時間下午國會附近又傳出一名持刀的男子被捕，警方表示，這名男子被懷疑涉及恐怖主義。

《BBC》報導，警方在連接國會和唐寧街的白廳大道逮捕這名持刀男子，一名目擊者表示，看到地上有兩把刀，其中一把疑似是大麵包刀。警方表示，此事件並沒有造成任何人傷亡。目前嫌犯被拘留在南倫敦警察局。

警方指出，這名男子因涉嫌擁有攻擊性武器被捕，被懷疑涉及恐怖主義的行為，警方已搜出其身上攜帶的刀具，反恐單位正在進行調查。

《BBC》記者凱利（June Kelly）表示，據了解，這名男子被扣留是倫敦警察廳反恐指揮部正在進行行動的一部分。目前不清楚該男的國籍和背景。

上月22日英國國會恐攻造成4死，在此之後，白廳大道附近仍處於高度警戒。該大道附近還有國防部、外交部、內政部、海軍部等政府機關。