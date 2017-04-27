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D&G廣告被批「矮化中國」 網友笑：玻璃心

D&G最近以「DG愛中國」為主題，拍攝一系列中國在地風俗民情的廣告照片，但卻被中國部分網友批評是「矮化中國」。（圖擷取自微博）

2017-04-27  13:46

〔即時新聞／綜合報導〕義大利品牌Dolce&Gabbana（D&G）最近以「DG愛中國」為主題，拍攝一系列中國在地風俗民情的廣告照片，但卻被中國部分網友批評是「矮化中國」。

綜合媒體報導，D&G帶著一群模特兒到北京天安門、南鑼鼓巷、長城等具有中國標誌性的景點，然後讓模特兒與三輪車司機、胡同大媽等當地民眾玩自拍，營造出劇烈的反差效果。像是其中一張以長城為背景的照片，一群打扮時尚的年輕模特兒走在長城上，前景有一名大媽帶著一位小女孩「亂入畫面」，看似突兀。

「DG愛中國」引發中國部分網友反彈，認為是在「矮化中國」，「讓衣著華麗的模特和中年男女同時入境，有故意對比並醜化中國之嫌」、「忽視了中國的高速發展和變化，眼光和審美仍舊停留在北京的老城區和普通民眾，這是惡意曲解」、「你們愛的不是中國，是中國人的錢吧」等。

但也有網友認為無傷大雅，根本是網友的心態脆弱，「玻璃心，看什麼都是歧視」、「玻璃心、土豪心態和自卑感」。

其實D&G並非是針對中國所拍攝這一系列廣告，還有以不同國家為主題拍攝，像是還有日本、香港等版本。

D&G最近以「DG愛中國」為主題，拍攝一系列中國在地風俗民情的廣告照片，但卻被中國部分網友批評是「矮化中國」。（圖擷取自D&G臉書）

D&G最近以「DG愛中國」為主題，拍攝一系列中國在地風俗民情的廣告照片，但卻被中國部分網友批評是「矮化中國」。（圖擷取自D&G臉書）

D&G最近以「DG愛中國」為主題，拍攝一系列中國在地風俗民情的廣告照片，但卻被中國部分網友批評是「矮化中國」。（圖擷取自D&G臉書）

D&G另外一版本「DG愛日本」。（圖擷取自D&G臉書）

中國網友反應。（圖擷取自微博）

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相關關鍵字： D&G 中國 廣告 曲解 矮化 醜化
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