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女電車司機撞飛轎車 當下冷酷反應引網友驚呼

一名白俄羅斯的女電車司機遇上車禍，當她駕駛的電車撞飛一台違規車輛後，她不僅沒有陷入恐慌，甚至連頭也沒回的繼續開車。（圖截自YouTube）

2017-04-27  07:48

〔即時新聞／綜合報導〕一般民眾若遇上交通事故，通常都會陷入驚慌失措的情緒，但有外媒報導指出，近日網路流傳一段影片，是一名白俄羅斯的女電車司機遇上車禍，當她駕駛的電車撞飛一台違規車輛後，她不僅沒有陷入恐慌，甚至連頭也沒回的繼續開車，冷酷反應讓網友們相當驚奇。

綜合外媒報導，這段影片發生於白俄羅斯首都明斯克，當地一名女電車駕駛員在行經軌道時，前方一輛轎車違規穿越電車軌道，因而被電車迎面撞上，車窗不僅碎裂，整台轎車更被撞到軌道外。但影片中可以看到，車禍當下女電車司機完全沒有反應，不僅冷靜坐在駕駛座上，甚至連頭也沒回，只是看了後照鏡，之後把電車減速停下，然後慢慢下車查看。

許多網友看到這段影片後都覺得相當驚訝，有人留言說女電車駕駛的冷靜反應太異常，還有人說，她的反應如此冷靜，就好像她每天都會撞到人一樣稀鬆平常。

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  • 車禍當下女電車司機完全沒有反應，不僅冷靜坐在駕駛座上，甚至連頭也沒回，只是看了後照鏡，之後把電車減速停下。（圖截自YouTube）

    車禍當下女電車司機完全沒有反應，不僅冷靜坐在駕駛座上，甚至連頭也沒回，只是看了後照鏡，之後把電車減速停下。（圖截自YouTube）

  • 許多網友看到這段影片後都覺得相當驚訝，有人留言說女電車駕駛的冷靜反應太異常，就好像她每天都會撞到人一樣稀鬆平常。（圖截自YouTube）

    許多網友看到這段影片後都覺得相當驚訝，有人留言說女電車駕駛的冷靜反應太異常，就好像她每天都會撞到人一樣稀鬆平常。（圖截自YouTube）

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