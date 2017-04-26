美軍太平洋司令：要做好今晚作戰的準備

2017-04-26 23:45

【駐美特派員曹郁芬／華府二十六日報導】美軍太平洋司令哈里斯今天說，「我沒有信心北韓不會攻擊日本和韓國」金正恩說過不會放棄核武，隨著北韓洲際飛彈與核武發展愈來愈接近其目標，做為美軍太平洋司令，他必須當金正恩是言行如一，「太平洋司令部要做好今晚作戰的準備」。

多位美國議員表示，北韓情勢雖緊張，但不致演變成另一場韓戰，不過哈里斯說，他沒有這樣的信心。他說，美國有多項先發制人的選項，也有影響北韓軍事評估的能力，但不便公開說明。美國航母卡爾文森號目前已在菲律賓海域。

哈里斯引用愛迪生發明電燈炮為例，表示失敗一千次，總有一次會成功，金正恩還會繼續嘗試，北韓去年積極追求戰略打擊的能力，美國評估，有幾項進展會鼓勵金正恩繼續這條危險的道路，包括舞水端導彈和潛艦發射飛彈的發展很值得關注。

他說，雖然有人認為北韓武器與科技的進展有限，但北韓有野心勃勃的武器測試時程，北韓愈來愈接近其目標。要降低北韓緊張情勢最好的辦法就是維持可靠的戰鬥能力。

哈里斯今天在眾院軍委會作證時表示，隨著中國解放軍支出與能力逐年增加，台灣自我防衛的能力在降低，「我們必須繼續協助台灣防衛它自己，並展示美國的決心，中國任何企圖以武力迫使台灣人民統一的作為都是不可接受的。」