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土耳其修憲公投後 逮800名葛蘭運動支持者

2017-04-26  23:21

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其警方今天在全國81個省，同步搜捕與流亡美國的穆斯林教士葛蘭（Fethullah Gulen）有關的人士。

根據《CBS》報導，有8500名警力參與這次行動，多達803人被拘捕，此次搜捕行動是延續去年軍方政變失敗後的鎮壓。土耳其內政部長表示，自政變以來，已有47000多人被捕，其中包括10700名警察和7400名軍人。

土耳其總統艾多根曾在公投前表示，這次修憲是土耳其建國以來重大的改變，為了穩定國家發展，必須實行總統制。並認為修憲能打擊恐怖主義活動，有助阻止去年7月的軍事流產政變及威脅國家安全的炸彈襲擊。

評論家對此表示擔心，土耳其會陷入威權主義，認為獨裁會侵蝕土耳其的民主制度。

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  • 土耳其警方今天在全國81個省，同步搜捕與流亡美國的穆斯林教士葛蘭有關的人士。（法新社）

    土耳其警方今天在全國81個省，同步搜捕與流亡美國的穆斯林教士葛蘭有關的人士。（法新社）

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