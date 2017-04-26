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敘利亞毒氣攻擊元兇 法外長：就是阿賽德政權！

法國外交部長艾侯（Jean-Marc Ayrault）受訪時指出，從毒氣採樣可以發現，是由敘利亞的實驗室所開發，因此可以確認毒氣攻擊的責任歸屬。（法新社）

2017-04-26  21:18

〔即時新聞／綜合報導〕敘利亞日前發生駭人毒氣攻擊，造成87位平民無辜犧牲，法國外交部長今天（26日）引述情報單位報告表示，沙林毒氣攻擊事件由阿賽德政府下令。

綜合外媒報導，儘管阿賽德2度受訪都否認毒氣攻擊，並否認敘利亞政府曾使用化學武器，不過法國軍事和情報單位的6頁報告出爐，根據受害者的血液樣本，將責任歸咎於阿賽德政權。

法國外交部長艾侯（Jean-Marc Ayrault）受訪時指出，從毒氣採樣可以發現，是由敘利亞的實驗室所開發，因此可以確認毒氣攻擊的責任歸屬。報導指出，毒氣中發現六胺（hexamine）元素，足以證明攻擊來自敘利亞政府生產的沙林毒氣。

報告指出，法國情報單位也認為，只有阿賽德和他身邊幾位有影響力的親信，才能下達使用化學武器的命令。另外，有消息傳出莫斯科正在試圖毀掉該化學武器組織，該消息稱俄羅斯稱要禁止化學組織的說法不可信。

不過俄羅斯官方則表示，法國政府的報告不足以證明誰是幕後主使者。克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄國立場不變，要求展開公正的國際調查，才能真正釐清真相。

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  • 敘利亞毒氣攻擊事件造成多位平民無辜犧牲。（美聯社）

    敘利亞毒氣攻擊事件造成多位平民無辜犧牲。（美聯社）

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相關關鍵字： 化學武器 攻擊 敘利亞 沙林毒氣 法國
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