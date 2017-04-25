南韓：中國不再視北韓為戰略資產 而是「負債」

北韓發展核武使朝鮮半島局勢緊張，長期做為北韓兄弟的中國現已不把北韓視為戰略資產。圖為北韓領導人金正恩。（美聯社）

2017-04-25 22:06

〔即時新聞／綜合報導〕北韓堅持發展核武，連日來挑釁動作不斷，與長期作為北韓好兄弟的中國關係也轉淡，昨天傳出中國切斷北韓輸油管、平壤機場的ATM遭停止運作。韓國外交部今天表示，此現象代表中國對北韓的態度改變，已不把北韓視為戰略資產，改視為「負債」。

《韓聯社》報導，韓國外交部發言人趙俊赫今天在記者會上指出，中國政府和媒體相繼對北韓釋出反對挑釁的信號，代表中國已不把北韓視為資產，而是負債。

趙俊赫也提到，北韓已非法手段開發核武，對朝鮮半島造成威脅，這是讓中方對北韓釋出強烈警告信號的原因。

報導引用中國外交部說法，中國政府呼籲各方保持冷靜，不要採取使局勢緊張升級的舉動；中國官媒《環球時報》也發評論，若北韓在本月再破底線，中方將願意看到聯合國安理會做出對北韓祭出嚴格限制，例如限制對北韓出口石油等。