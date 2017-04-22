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美澳聯手呼籲中國 加強施壓北韓放棄核武

2017-04-22  15:35

〔即時新聞／綜合報導〕為制止北韓核武威脅，美國總統川普日前曾強調「自己能夠處理北韓」，但還是希望中國能介入施壓。副總統彭斯（Mike Pence）昨晚抵達澳洲，為他10天亞太行中，繼南韓、日本與印尼後的第四站，今日和澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）討論貿易與區域安全議題時，兩人聯手呼籲中國多施加壓力，迫使北韓放棄核武器和彈道飛彈計畫。

綜合外媒報導，彭斯和滕博爾在澳洲雪梨舉行聯合記者會，滕博爾表示，中國有機會和「責任」利用其經濟槓桿，強迫北韓乖乖遵守。他還表示，「全世界都在注視北京一舉一動」。

彭斯也補充說，「所有選項」仍放在檯面上，但美國「十分有信心」，中國將對發展核武計畫的北韓施加壓力。

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  • 美國副總統彭斯和澳洲總理滕博爾共同呼籲中國加強施壓北韓放棄核武。（路透）

    美國副總統彭斯和澳洲總理滕博爾共同呼籲中國加強施壓北韓放棄核武。（路透）

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