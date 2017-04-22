美澳聯手呼籲中國 加強施壓北韓放棄核武

2017-04-22 15:35

〔即時新聞／綜合報導〕為制止北韓核武威脅，美國總統川普日前曾強調「自己能夠處理北韓」，但還是希望中國能介入施壓。副總統彭斯（Mike Pence）昨晚抵達澳洲，為他10天亞太行中，繼南韓、日本與印尼後的第四站，今日和澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）討論貿易與區域安全議題時，兩人聯手呼籲中國多施加壓力，迫使北韓放棄核武器和彈道飛彈計畫。

綜合外媒報導，彭斯和滕博爾在澳洲雪梨舉行聯合記者會，滕博爾表示，中國有機會和「責任」利用其經濟槓桿，強迫北韓乖乖遵守。他還表示，「全世界都在注視北京一舉一動」。

彭斯也補充說，「所有選項」仍放在檯面上，但美國「十分有信心」，中國將對發展核武計畫的北韓施加壓力。