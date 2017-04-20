南韓啟動「無硬幣」計畫 今日起可不找零

南韓央行實施無硬幣計畫，民眾可選擇將找零存入預付卡。（圖擷自韓聯社英文網）

2017-04-20 18:28

〔編譯周柏憲／綜合報導〕南韓央行「韓國銀行」（BOK）表示，自今（20）日起，消費者在特約商店以現金消費後，可選擇將找零存入像是交通卡的預付卡，意謂消費者的荷包再也不必塞入沉甸甸的零錢了。

BBC、韓聯社報導，無硬幣計畫的試驗率先在百貨、折扣商店、以及各大便利商店推行，若計畫成功，央行打算明年將找零直接匯入銀行帳戶。

目前已知的配合店家有超商「CU」與「7-11」、樂天超市、樂天百貨、以及南韓最大連鎖折扣零售商「E-Mart」。

根據韓媒調查，近3分之2的南韓人不再攜帶零錢，在這群人之中有一半的人支持央行的「無硬幣社會」計畫。

若一般大眾接受進入無硬幣社會，可降低央行製造硬幣的成本。去年南韓耗資537億韓元（約新台幣14億）生產硬幣。

無硬幣計畫推手之一的車玄珍（Cha Hyeon-jin）表示，目前未決定是否將無硬幣計畫推展至無現金計畫。