雅加達首長選舉 華裔鍾萬學尋求連任失敗

2017-04-19 22:15

〔即時新聞／綜合報導〕印尼首都雅加達特區今（19）日舉行第2輪首長選舉，投票已在下午結束，根據統計結果，印尼前教育部長阿尼斯（Anies Baswedan）勝選，陷入褻瀆可蘭經案的現任首長華裔鍾萬學也已承認尋求連任失敗。

綜合外媒報導，印尼2月舉行地方首長選舉，雅加達因3組候選人皆未取得過半票數，得票率較高的前2組在今日進行第2輪投票。該選舉被視為印尼這個穆斯林佔多數國家對宗教及種族包容度的考驗，由於選情緊張，當局還為此部署6.6萬名警察，以防發生暴動。

根據非官方組織Indikator Politik的「快速計票」結果，阿尼斯贏得58%選票，鍾萬學只拿下42%選票，其他相關調查結果也類似。印尼全國選舉委員會將於5月初公布官方計票結果，新首長將在10月就任。

鍾萬學是雅加達首位基督教首長，他在晚間承認敗選，「我們知道支持者感到失望，但不要糾結於此」，鍾萬學呼籲支持者保持冷靜，保持雅加達和諧團結。「雅加達是我們的家園，無論誰來治理，我們要忘了競選的喧囂，保持家鄉和諧。」

阿尼斯的勝選發言則暗示他會試圖修補分裂，他說，「雅加達是印尼最多樣化的城市，我們致力於照顧這個城市，並爭取城市團結，我們想同時慶祝團結和多元化」。

雅加達選舉被宗教緊張局勢籠罩，鍾萬學因涉嫌褻瀆可蘭經，去年引發大規模抗議，保首的穆斯林團體認為，非穆斯林不能領導多數為穆斯林的城市，呼籲選民不要投給華裔又是基督徒的鍾萬學。