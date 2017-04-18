北韓試射失敗 軍武專家：從未見過的新型飛彈
2017-04-18 06:50
北韓於16日進行飛彈試射，但該次試射卻以失敗收場，有軍武專家透露，北韓這次試射的很可能是1種新系統，是外界從未聽聞的飛彈。（歐新社資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕北韓於16日進行飛彈試射，但該次試射卻以失敗收場，有外媒報導指出，監測北韓的組織「北緯38度」（38 North）軍武專家希林（John Schilling）透露，北韓這次試射的很可能是一種新系統，是外界從未聽聞的飛彈。
綜合外媒報導，希林指出，飛彈在發射當下就幾乎立刻爆炸，這是北韓在研發飛彈初期階段常見的失敗模式，通常都是推進和導引系統的問題，他懷疑北韓這次試射的是一種還沒研發完全的飛彈，但這個新型飛彈已在15日的平壤閱兵中展示過了。
希林還說，該種飛彈是以舞水端（Musudan）中程飛彈的運輸載具運送，但飛彈本身與舞水端不同，它是一種兩節式飛彈，像是KN─08洲際彈道飛彈兩節版。各界從未看過北韓試射這種飛彈，但因為北韓已將這種飛彈展示，那他們會想儘快進行測試。
另外，美國白宮方面只表示，北韓試射的是一種中程飛彈。而前英國外相芮夫金（Malcolm Rifkind）則推測，飛彈可能因為系統出錯而無法順利試射，但也可能是美方使用網路攻擊所致，因為美方過往曾有多次透過網路攻擊，成功阻礙飛彈試射的紀錄。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 台妹和非洲男樓梯間嘿咻 他將影片PO網下場是...
- 鋒面通過轉有雨 中南部高溫達33度
- 抗癌不忘書法 黃登仕育幼院開班
- 〈愛情隨堂考〉情人眼裡只有你嗎?
- 樂視網展開資產重組 內憂外患情況危急
- 〈植物大觀園〉植生復育 重金屬剋星
- 生態大觀園 烏山頂泥火山區有「影」
- 格林禁區猛獸 撕裂拓荒者
- 曾之喬勤刷刷 傲秀美背
- 斬首八田與一 統促黨李承龍犯案
- 04/18 各報重點新聞一覽
- 拋孕妻載小三出遊 撞貨車男死女命危
- 宋仲基《太陽》後再披軍服 登《軍艦島》救難民脫離地獄
- 鄧九雲為了他 重感冒又背痛
- 世界文化遺產潛力點 石板屋聚落竟被搭鐵皮屋
- 曳引車貨物堆2樓高 卡國道陸橋
- 〈愛情軍師團〉4～5月徵文啟事
- 《竹市首件參與式預算》「中井」古蹟變公園 居民自主決定
- 2.2億安毒裝酒瓶 緝毒犬抓包
- 顯色滋潤 冷暖色勾勒立體唇妝
- 鹿港鎮立幼兒園招生 下月抽籤
- 中職》富邦搶客場首勝 猿今派洋投迎戰
- 苗縣爭「前瞻軌道」 提4項507億計畫
- 自由談》習近平兩岸動作一錯再錯
- 透天厝建蔽率 議員建議提高為60％
- 百年藝陣集雅軒牆斜 文化部允撥款維修
- 藍葦華得子鬧烏龍 GG不見變女兒
- 證券行情表、證券表格
- 岡山籃籗會今晚登場 二千餘攤位
- 中國抓李明哲 國安局：非業績壓力
- 反對原能會降級 主委盼直隸總統府
- 桃園》打造「口字型捷運網」 接軌新北
- 3D影像導航 微創手術治下背痛
- 《三月瘋媽祖》民雄今遶境 奉天宮深夜祝壽大典
- 自由廣場》吳敦義果然人間極品
- 4校長連轉任未通過 10校仍出缺
- 自由廣場》朝鮮複雜 可鬧不能打
- 高原咖啡香 ─越南邦美蜀
- 緬甸媳愛學習 考取10張技術證照
- 自由廣場》邱太三辜負蔡英文
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：北韓試射失敗 軍武專家：從未見過的新型飛彈
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分