北韓試射失敗 軍武專家：從未見過的新型飛彈

北韓於16日進行飛彈試射，但該次試射卻以失敗收場，有軍武專家透露，北韓這次試射的很可能是1種新系統，是外界從未聽聞的飛彈。（歐新社資料照）

2017-04-18 06:50

〔即時新聞／綜合報導〕北韓於16日進行飛彈試射，但該次試射卻以失敗收場，有外媒報導指出，監測北韓的組織「北緯38度」（38 North）軍武專家希林（John Schilling）透露，北韓這次試射的很可能是一種新系統，是外界從未聽聞的飛彈。

綜合外媒報導，希林指出，飛彈在發射當下就幾乎立刻爆炸，這是北韓在研發飛彈初期階段常見的失敗模式，通常都是推進和導引系統的問題，他懷疑北韓這次試射的是一種還沒研發完全的飛彈，但這個新型飛彈已在15日的平壤閱兵中展示過了。

希林還說，該種飛彈是以舞水端（Musudan）中程飛彈的運輸載具運送，但飛彈本身與舞水端不同，它是一種兩節式飛彈，像是KN─08洲際彈道飛彈兩節版。各界從未看過北韓試射這種飛彈，但因為北韓已將這種飛彈展示，那他們會想儘快進行測試。

另外，美國白宮方面只表示，北韓試射的是一種中程飛彈。而前英國外相芮夫金（Malcolm Rifkind）則推測，飛彈可能因為系統出錯而無法順利試射，但也可能是美方使用網路攻擊所致，因為美方過往曾有多次透過網路攻擊，成功阻礙飛彈試射的紀錄。