《時代》百大人物 杜特蒂獲讀者票選榜首

杜特蒂奪《時代》讀者票選最具影響力人物榜首。（法新社）

2017-04-17 17:31

〔即時新聞／綜合報導〕美國《時代》2017最具影響力人物讀者票選出爐，榜首由菲律賓總統杜特蒂拿下，他得到5%讀者投票，另外加拿大總理杜魯道等人則獲得3%票數居次。

綜合外媒報導，杜特蒂成功拿下今年度讀者票選最具影響力人物，他自從去年6月上任後，掃毒政策已造成8千多人死亡，在菲律賓國內、國際間引發極大爭議。

加拿大總理杜魯道、教宗方濟各、臉書創辦人祖克柏、微軟董事長比爾蓋茲分別獲得3%讀者投票；俄羅斯總統普廷、美國總統川普、中國國家主席習近平、NBA球星詹姆斯與柯瑞、阿里巴巴集團主席馬雲等人，則獲得2%票數。

另外，演出「菜鳥新移民」的台裔女演員吳恬敏也拿到1%的選票。《時代》將在4月20日公布由雜誌編輯選出的百大年度影響人物。

去年最具影響力人物為美國參議員桑德斯（Bernie Sanders）；前年則為俄羅斯總統普廷。今年杜特蒂獲得《時代》讀者票選最具影響力人物，去年他獲得《富比士》（Forbes）最有權勢人物榜首。