不只一艘！美國3航母下週在朝鮮半島集結

南韓政府人士透露，卡爾文森號將在25日抵達朝鮮半島東部海域，另外，雷根號以及尼米茲號也將在下週一同抵達，屆時將有3艘美軍核子動力航母聚集在朝鮮半島海域。圖為卡爾文森號。（路透）

2017-04-17 10:24

〔即時新聞／綜合報導〕因應東北亞緊張情勢，美國卡爾文森號航空母艦戰鬥群正駛向朝鮮半島海域，南韓政府人士透露，卡爾文森號將在本月25日抵達朝鮮半島東部海域，另外，雷根號以及尼米茲號也將在下週一抵達朝鮮半島，屆時將有3艘美軍核子動力航母聚集在朝鮮半島海域。

根據南韓《韓聯社》報導，卡爾文森號航母戰鬥群航向朝鮮半島，對北韓的威嚇意味濃厚，而該名南韓政府人士指出，美韓雙方正在對卡爾文森號是否參加聯合軍演一事展開協商，而雷根號以及尼米茲號也將在下週一同時抵達朝鮮半島。

該名南韓政府人士強調，美國將3艘核子動力航母聚集在一個區域十分罕見，但這也凸顯了美國目前對於北韓的態度。另一名情報人士則說，川普政府目前以行動展現與北韓對抗的決心，預計川普政府將會採取與以往歷屆政府截然不同的政策。