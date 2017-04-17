艾爾段：土耳其可能舉行恢復死刑公投

2017-04-17 04:44

〔中央社〕土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）今天說，他可能就恢復死刑舉行公投。稍早他宣稱，土耳其以新憲法擴張總統權力的公投已過關，贊成陣營得票率51.5%。

艾爾段在伊斯坦堡一場電視轉播演說中，提到死刑時指出：「如果（國會法案）呈交到我面前，我將批准。但若沒有（獲得國會反對黨）支持...，那我們該怎麼做？我們可能再辦一次公投。」

在他發表演說時，支持者高呼恢復死刑。