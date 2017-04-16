| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶哭鬧難眠 恐為過敏作祟
 首頁 > 國際

人生橫跨3個世紀 義大利最長壽人瑞逝世

有外媒報導指出，近年身體健康欠佳的義大利人瑞莫倫諾於當地時間15日下午，在義大利韋爾巴尼亞家中逝世，享嵩壽117歲。（路透）

2017-04-16  07:59

〔即時新聞／綜合報導〕義大利奶奶莫倫諾（Emma Morano）去年11月歡慶117歲生日，她是最後一位已知出生於19世紀的人瑞。但有外媒報導指出，近年身體健康欠佳的莫倫諾於當地時間15日下午，在義大利韋爾巴尼亞（Verbania）家中逝世，享嵩壽117歲。

綜合外媒報導，莫倫諾1899年11月29日生於義大利北部韋爾巴尼亞鎮，比萊特兄弟發明飛機時早了4年，經歷過2次世界大戰和90個義大利政府，更是目前世上僅存從19世紀活到21世紀的人。近年來她身體狀況欠佳，去年歡慶117歲生日時就已臥床1年，近況不佳的莫倫諾於週六在家中安詳逝世，當時她坐在扶手椅上。

美國老人醫學研究組織（Gerontology Research Group）表示，莫倫諾逝世後，全球最年長人瑞由牙買加人布朗（Violet Brown）接替，布朗生於1900年3月10日。目前全球最長壽紀錄保持者是1997年過世的法國女性人瑞卡爾蒙（Jeanne Calment），享壽122歲，莫倫諾在獲驗證的長壽紀錄中排名第5長壽。

生前思緒靈敏又健談的莫倫諾曾透露，她長壽的撇步似乎就是避開一般的醫療常識，不僅一天吃2顆蛋，還有很多餅乾，但卻很少吃蔬菜水果。

廣告
  • 生前思緒靈敏又健談的莫倫諾曾透露，她長壽的撇步似乎就是避開一般的醫療常識，不僅一天吃2顆蛋，還有很多餅乾。（美聯社）

    生前思緒靈敏又健談的莫倫諾曾透露，她長壽的撇步似乎就是避開一般的醫療常識，不僅一天吃2顆蛋，還有很多餅乾。（美聯社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 人瑞 義大利
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
港式✧干炒豬河粉
異國風✧緬甸咖哩雞
甜食✧椰奶水果涼糕
一次認識豬肉各部位
轉寄

標題：人生橫跨3個世紀 義大利最長壽人瑞逝世


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月16日‧星期日‧丁酉年三月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.