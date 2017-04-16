人生橫跨3個世紀 義大利最長壽人瑞逝世

有外媒報導指出，近年身體健康欠佳的義大利人瑞莫倫諾於當地時間15日下午，在義大利韋爾巴尼亞家中逝世，享嵩壽117歲。（路透）

2017-04-16 07:59

〔即時新聞／綜合報導〕義大利奶奶莫倫諾（Emma Morano）去年11月歡慶117歲生日，她是最後一位已知出生於19世紀的人瑞。但有外媒報導指出，近年身體健康欠佳的莫倫諾於當地時間15日下午，在義大利韋爾巴尼亞（Verbania）家中逝世，享嵩壽117歲。

綜合外媒報導，莫倫諾1899年11月29日生於義大利北部韋爾巴尼亞鎮，比萊特兄弟發明飛機時早了4年，經歷過2次世界大戰和90個義大利政府，更是目前世上僅存從19世紀活到21世紀的人。近年來她身體狀況欠佳，去年歡慶117歲生日時就已臥床1年，近況不佳的莫倫諾於週六在家中安詳逝世，當時她坐在扶手椅上。

美國老人醫學研究組織（Gerontology Research Group）表示，莫倫諾逝世後，全球最年長人瑞由牙買加人布朗（Violet Brown）接替，布朗生於1900年3月10日。目前全球最長壽紀錄保持者是1997年過世的法國女性人瑞卡爾蒙（Jeanne Calment），享壽122歲，莫倫諾在獲驗證的長壽紀錄中排名第5長壽。

生前思緒靈敏又健談的莫倫諾曾透露，她長壽的撇步似乎就是避開一般的醫療常識，不僅一天吃2顆蛋，還有很多餅乾，但卻很少吃蔬菜水果。