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朝鮮半島情勢緊繃 南韓薩德部署進入讀秒

韓媒指出，南韓軍方將盡早部署薩德抵抗北韓威脅。（歐新社）

2017-04-15  07:27

〔即時新聞／綜合報導〕朝鮮半島情勢緊繃，韓媒指出，南韓軍方將盡早部署薩德抵抗北韓威脅。韓國政府也發出嚴正警告，若朝鮮有嚴重挑釁動作，韓國將採取朝鮮難以承受的懲罰性措施。

《韓聯社》報導，韓軍於11至13日已將部署薩德所需物資全運至星洲高爾夫球場，12日出動12架直升機搬運一整天，地面工程車輛也已到位。南韓軍方表示，將盡早部署薩德以抗衡北韓導彈威脅。具體日期不便透露。

報導指出，韓國外交部官員痛批北韓有好戰本質，且是規則破壞者，韓國政府怒嗆北韓，若進行核子試驗或發射洲際導彈，將採取強而有力的懲罰性措施。

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