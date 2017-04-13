中國飄來的？ 韓國將發射衛星調查空汙源頭

韓國認為空氣汙染源是從中國過來的，但中國政府認為應有科學依據證實。因此韓國將發射衛星，調查國內空汙源頭。圖為今年1月首爾遭遇到嚴重空汙侵襲。（歐新社）

2017-04-13 20:35

〔即時新聞／綜合報導〕韓國面臨嚴重的空氣汙染問題，將矛頭對準中國，認為汙染源是從中國過來的，但中國政府認為，應該要有科學依據證實。根據韓媒報導，韓國政府計劃在2019年發射衛星，追溯國內空氣汙染的源頭。

根據《KBS World Radio》報導，韓國環境研究部空氣品質預報中心負責人張林錫（Jang Im-seok，音譯）表示，通常韓國的懸浮粒子有30%到50%是來自中國，嚴重時時可以達到60%至80%，在今年1月到3月則是75%至76%左右。

中國外交部發言人華春瑩曾在3月的例行記者會中指出，中國的空汙是不是有影響到週邊國家，需要進行科學和專業的研究論證。

韓國政府於是計劃在2019年發出新款的Cheollian衛星，該衛星安裝了懸浮粒子觀測裝置，可觀測韓國國內空汙的汙染源頭。

韓國航空航天研究所表示，考慮到空汙問題嚴重，將會計劃盡早完成發射衛星任務。