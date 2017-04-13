中國不是匯率操縱國？ 川普自爆與習近平相處麻吉

2017-04-13 12:14

〔駐美特派員曹郁芬／華府十二日報導〕美國總統川普今天接受華爾街日報專訪時，指中國不是匯率操縱國，還認為美元過於強勢，希望聯邦準備理事會繼續維持低息。川普還說，希望聯準會重新提名葉倫續任。

川普不但在中國操縱匯率議題上髮夾彎，還自爆和中國國家主習近平相處麻吉。他在接受FBN電台專訪時爆料說，他在兩人吃巧克力蛋糕時告訴習，美國向敘利亞發射了五十九枚飛彈，習表示可以接受。他和習近平舉行了很好的峰會，他真的喜歡習近平，兩人彼此了解，氣味相投，是那種他可以相處得很好的人。

川習四月六、七兩日舉行首次的峰會後，因敘利亞與北韓危機開始密切互動。他們兩人十一日再度通電話，白宮12日發布聲明指出，這是「非常有成效的通話」。中國外交部則在新聞稿指出，兩國元首就朝鮮半島局勢等共同關心的問題交換了意見。

習近平強調，中方堅持實現半島無核化目標，堅持維護半島和平穩定，主張通過和平方式解決問題，願同美方就半島問題保持溝通協調。

關於敘利亞問題，習近平指出，任何使用化學武器的行為都不可接受。敘利亞問題要堅持政治解決的方向。聯合國安理會保持團結對解決敘利亞問題非常重要，希望安理會發出一致聲音。

俄羅斯十二日再次在聯合國安理會投否決票，反對聯合國有關譴責敘利亞化武襲擊的決議案。中國罕見投棄權票。自六年前敘利亞內戰以來，中國已經否決六項關於敘利亞問題的決議案。

白宮資深官員今天在背景簡報會上將此歸功於川習會，表示川習在會中建立了重要的關係，他們的對話是溫馨的，而習近平見到川普的孫子，「對他們的關係有巨大影響」。不過這位資深官員否認中國匯率操縱問題與敘利亞有直接的對價關係。

在FBN的訪談中，川普說，他在晚餐享用巧克力蛋糕時告訴習近平，美國向敘利亞發射了五十九枚飛彈，川普還一度口誤對主持人說成了攻擊伊拉克。川普表示，「所以他停了十秒鐘，要翻釋再說一次。我不認為這是一個好的徵兆」。川普接著說，然後習近平告訴他，任何人用瓦斯攻擊年輕人和嬰兒都很殘忍，他可以接受美國的作法。

川普說，他和習近平談的第一個問題是北韓，他告訴習近平必須在北韓問題上幫忙，因為美國不能容忍，對中國也不是好事。由於邊界貿易關係，中國有極大的力量。習近平則向他解釋中朝之間數千年的歷史，不是人們所想的那麼簡單，「我可以告訴你，如果中國在北韓方面幫忙，就可以在貿易上做得更好。」

川普並透露，他六日原本要跟習近平坐下談十至十五分鐘，結果談了三小時；第二天原本他和習近平要進行十五分鐘的一對一對話，只有雙方翻譯在場，結果又談了兩小時。