中國不是匯率操縱國？ 川普自爆與習近平相處麻吉
〔駐美特派員曹郁芬／華府十二日報導〕美國總統川普今天接受華爾街日報專訪時，指中國不是匯率操縱國，還認為美元過於強勢，希望聯邦準備理事會繼續維持低息。川普還說，希望聯準會重新提名葉倫續任。
川普不但在中國操縱匯率議題上髮夾彎，還自爆和中國國家主習近平相處麻吉。他在接受FBN電台專訪時爆料說，他在兩人吃巧克力蛋糕時告訴習，美國向敘利亞發射了五十九枚飛彈，習表示可以接受。他和習近平舉行了很好的峰會，他真的喜歡習近平，兩人彼此了解，氣味相投，是那種他可以相處得很好的人。
川習四月六、七兩日舉行首次的峰會後，因敘利亞與北韓危機開始密切互動。他們兩人十一日再度通電話，白宮12日發布聲明指出，這是「非常有成效的通話」。中國外交部則在新聞稿指出，兩國元首就朝鮮半島局勢等共同關心的問題交換了意見。
習近平強調，中方堅持實現半島無核化目標，堅持維護半島和平穩定，主張通過和平方式解決問題，願同美方就半島問題保持溝通協調。
關於敘利亞問題，習近平指出，任何使用化學武器的行為都不可接受。敘利亞問題要堅持政治解決的方向。聯合國安理會保持團結對解決敘利亞問題非常重要，希望安理會發出一致聲音。
俄羅斯十二日再次在聯合國安理會投否決票，反對聯合國有關譴責敘利亞化武襲擊的決議案。中國罕見投棄權票。自六年前敘利亞內戰以來，中國已經否決六項關於敘利亞問題的決議案。
白宮資深官員今天在背景簡報會上將此歸功於川習會，表示川習在會中建立了重要的關係，他們的對話是溫馨的，而習近平見到川普的孫子，「對他們的關係有巨大影響」。不過這位資深官員否認中國匯率操縱問題與敘利亞有直接的對價關係。
在FBN的訪談中，川普說，他在晚餐享用巧克力蛋糕時告訴習近平，美國向敘利亞發射了五十九枚飛彈，川普還一度口誤對主持人說成了攻擊伊拉克。川普表示，「所以他停了十秒鐘，要翻釋再說一次。我不認為這是一個好的徵兆」。川普接著說，然後習近平告訴他，任何人用瓦斯攻擊年輕人和嬰兒都很殘忍，他可以接受美國的作法。
川普說，他和習近平談的第一個問題是北韓，他告訴習近平必須在北韓問題上幫忙，因為美國不能容忍，對中國也不是好事。由於邊界貿易關係，中國有極大的力量。習近平則向他解釋中朝之間數千年的歷史，不是人們所想的那麼簡單，「我可以告訴你，如果中國在北韓方面幫忙，就可以在貿易上做得更好。」
川普並透露，他六日原本要跟習近平坐下談十至十五分鐘，結果談了三小時；第二天原本他和習近平要進行十五分鐘的一對一對話，只有雙方翻譯在場，結果又談了兩小時。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 豬哥亮對她有恩... 王彩樺談謝金燕兒身世之謎
- 李明哲案 李妻：共產黨抓人 國民黨圍事
- 少子化辦公室首務 衛福部長：育兒津貼、托育
- 西部16縣市空品不佳 25測站AQI達警戒橘
- 【民俗看法】林正義︰躲起來自殺怕沒人拜
- 經部速准亞泥採礦展限 太魯閣族提訴願
- NBA》林書豪沒打 公牛撕破籃網奪季後賽門票
- 第3天然氣接收站環差送審 台電：港區內幾無藻礁
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Over 100 urge cancelation of mining rights extension
- 「我是真的失言了」 徐重仁上全聯臉書道歉
- MiLB》強碰大聯盟頭號新秀 胡智為優質先發奪首勝
- 尿布廣告不實 金百利罰80萬
- 籃網例行賽最終戰 今日賽事預告與轉播
- 小甜甜組女團 激瘦美腿不輸解婕翎
- 李安睡不好問診 竟傳成患睡眠呼吸中止症
- 司改分組會議》陳瑞仁欲變更議程 瞿海源怒嗆：我不幹了
- 自由廣場》談3O與洗錢
- 牛奶含大量磺胺劑？ 食藥署：錯誤資訊
- 《小檔案》KIPP 成功所需的品格
- 北市首創！這個遊樂設施 輪椅族也能玩
- 渡邊謙憔悴現身拒談不倫戀 被爆曾向小三求婚且…
- 醫病》9歲男童運動後昏倒 醒來半攤竟因這病症
- 趙擎自爆背債多次輕生
- 食安》菜包一點紅 竟用工業用色素遭法辦
- 不用買票連聽兩場Coldplay！這群人被讚超棒
- 腸病毒進流行期 校園通報達574人次
- 兒子養了14年 驚覺妻偷警官生的
- 陪他走過性侵疑雲 朴有天被爆8月退伍後結婚
- 台電運核廢容器到蘭嶼 鄉長不准卸貨
- 台積電南科設廠 台水向張忠謀保證供水沒問題
- 川普擬廢除陶德金改法案
- （影音）隋棠澄清沒偏心 爸爸彈唱情歌Max超萌跟唱
- 被控弒母詐保獲釋 王忠義︰會證明清白
- 取締中國漁船 擬布建紅外線、無人機
- 老人愛鬥青年？鄉民整理慣老闆文集 1980年就有了
- 扮孕婦搶銀樓 警巡邏逮個正著
- 沈建宏硬插3角戀 安俊朋挨打喊過癮
- 外員山裝甲車營區 登錄歷史建築
- 疑沒注意來車穿越阿里山公路 婦人遭撞死
- 全台小編都在等！徐重仁只道歉、隻字未提「加薪」.....
標題：中國不是匯率操縱國？ 川普自爆與習近平相處麻吉
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email