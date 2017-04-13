俄否決安理會對敘化武攻擊決議

2017-04-13 04:20

〔中央社〕俄羅斯今天否決聯合國安理會有關調查敘利亞化武攻擊的決議草案，這項草案要求敘利亞政府與這項調查合作。

這是俄羅斯第8次在安理會運用否決權封殺針對其盟邦敘利亞的決議。