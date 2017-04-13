聯航創意酸圖滿天飛 色情網站龍頭都開嗆！

聯合航空口號「翱遊天際，友善體驗」現在看上去格外諷刺。

2017-04-13 13:00

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯航上週日爆發強拖旅客下機的流血事件，引起全球輿論一片嘩然，不少國際知名企業及網友紛紛在社群平台上傳自製圖片，要替受害者出一口氣。 現在先讓我們回顧事件發生當下機艙裡的畫面~

這名遭拖走的乘客身分隨後被起底， 原來他名叫David，是在肯塔基州執業的醫師 ，身為越南華僑的他同時也是撲克高手，多次在撲克大賽中有過不俗的表現。 以下整理了不少名人、知名企業及網友對此事件作出的回應及惡搞圖，快一起來看看吧！

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▼不知為何，有種濃濃的既視感油然而生





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▼「先禮後兵，不從我們就揍爆你！」－聯合航空





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▼「飛行（ Flight ）還是毆打（ Fight ）？讓我們給你驚喜吧」－聯合航空





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▼「如果客人全部跑光的話～就不用擔心超賣問題了耶」－聯合航空





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▼每五個醫生中就有四個推薦我們。－聯合航空（小編：這圖超酸XDDD）





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▼我們犯錯，你來承擔－聯合航空





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▼聯合航空！你是我看過最噁心、最卑鄙、最難以置信的傢伙，而我還是個A片網站耶－－全球最大色情網站《Pornhub》





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▼當聯合航空的員工要搶你位子的時候...





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▼聯合航空客服部





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▼網友替聯航的對手西南航空改了廣告標語，「我們會打敗競爭對手，但不會打你」





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▼網友惡搞的聯航班機內部設置圖，其中從12排到23排都被劃分成「打人專區」。





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▼這個網友把聯合航空口號「翱遊天際，友善體驗」搭配上這次事件的照片，諷刺意味十足





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▼還有這種經典的三格圖





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《點評》這次事件真的太誇張了，小編衷心期望不要再有類似情事發生...

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