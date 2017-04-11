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中國北京諾羅病毒疫情爆發 當地14行政區淪陷

幼兒勤洗手，可預防諾羅病毒。圖為示意圖。（資料照，記者張軒哲攝）

2017-04-11  21:38

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京市疾控中心通報，指該市爆發諾羅病毒急性腸胃炎疫情，今年1月到3月底已接獲多達166起病例，且其中有164起都是發生在包含大學、中學、小學、幼兒園等處。

中媒報導指出，北京市疾控中心證實，該市除平谷區及延慶區外，其他14個行政區都傳出諾羅疫情，今年至3月底已接獲166起聚集性疫情，其中有82起發生在幼兒園級學前機構，小學、中學、大學及專科學校也各有69、9、4起，另在家庭、餐館也有各1起。

當局指出，每年3到6月都是諾羅病毒的爆發期，病毒的變異速度快、傳播速度也快，常在醫院、學校等人群密集機構爆發群聚感染，若民眾出現噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛等症狀應立刻就醫。

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