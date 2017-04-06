朴槿惠獄中2度受訊 閨密崔順實換看守所收押

2017-04-06 17:40

〔即時新聞／綜合報導〕南韓前總統朴槿惠收押第7天，今（6）日2度在看守所接受檢方偵訊；「閨密干政門」主角崔順實本也被關押在同一個看守所，但因檢方憂心崔、朴收押在同地，可能有串供之虞，今被移送至首爾南部看守所分開收押。

《韓聯社》報導，朴槿惠在3月31日被裁定收押後，被關在首爾看守所。今日上午11時許，韓檢特別調查本部專案組抵達看守所，準備對朴槿惠展開第2次獄中訊問。報導指，朴入獄生活環境改變，是否因此心境變化，進而鬆口或改變態度，備受關注。

另外，去年被收押的朴槿惠好友崔順實，也被關在首爾看守所，檢方憂心涉嫌共謀的朴槿惠與崔順實被關在同一看守所，可能有串供之虞，首爾看守所也希望2人分開關押，特別調查本部5日申請後，今日上午把崔移至首爾南部看守所。

據了解，首爾南部看守所還關押了青瓦台前秘書鄭虎成，以及負責政策協調的青瓦台前首席秘書安鍾範。