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北韓威脅頻頻 川普承諾動用軍事力量保護同盟國

2017-04-06  12:30

〔駐日特派員張茂森／東京六日報導〕美國總統川普在今天上午和日本首相安倍晉三的電話會談中強調，「美國決使用一切軍事力量保護自己的國家和同盟國」。

日本安倍首相剛發表今天上午和美國川普總統的電話會談表示，川普總統強調，「美國決使用一切軍事力量保護自己的國家和同盟國」。

安倍首相在電話中提及北朝鮮的威脅，對此，川普總統表示，在北朝鮮的軍事威脅下，美國決動用所有軍事力量保護曰本、南韓等同盟國，同時希望同盟各國保持聯繫和合作

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  • 安倍首相在電話中提及北朝鮮的威脅，對此川普表示，美國決動用所有軍事力量保護曰本、南韓等同盟國。（美聯社）

    安倍首相在電話中提及北朝鮮的威脅，對此川普表示，美國決動用所有軍事力量保護曰本、南韓等同盟國。（美聯社）

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