樂天慘遭中國報復 辛東彬喊冤：「我們是無辜的！」

辛東彬出面喊冤，強調樂天是無辜的！（彭博社）

2017-04-04 16:08

〔即時新聞／綜合報導〕樂天集團簽署薩德換地協議遭中國大規模報復，最近樂天會長辛東彬接受專訪時喊冤，強調樂天無法拒絕政府的換地要求，中國不能怪他們，樂天是無辜的。

中國報復薩德，樂天首當其衝，樂天瑪特在中國99家門市已關閉87家，逼得辛東彬在接受《CNN》專訪時出面喊冤，「我認為我們的立場有很多誤會，我們與導彈部署無關，因此出面解釋一下。」

辛東彬表示，他很想直接在北京直接與中國關員對話，但由於韓國檢調正在調查收賄案，他被限制出境。不過他仍樂觀面對，希望在幾個月內解決問題，也沒有撤出中國市長的打算。

另外一名韓國高級官員則告訴《CNN》，樂天是別無選擇，因為這涉及國家安全問題。辛東彬也說，樂天無法拒絕換地要求。