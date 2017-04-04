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川普夫人肖像照出爐 手戴25克拉鑽戒

美國總統川普的夫人梅蘭妮亞（Melania Trump），第一張官方肖像照出爐，手上戴著25克拉的鑽戒。（美聯社）

2017-04-04  14:39

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普的夫人梅蘭妮亞（Melania Trump），第一張官方肖像照終於拍攝完成，最令人注目的則是她手指上那顆25克拉的鑽戒，那是她和川普結婚十週年的紀念禮物。

據《紐約郵報》報導，曾擔任過模特兒的梅蘭妮亞身穿黑色西裝和領巾，雙臂交叉在胸前，在照片中顯示出第一夫人的氣勢。梅蘭妮亞在白宮網站的聲明中表示，她很榮幸擔任第一夫人的角色，並期待著未來幾年能夠替美國人民工作。

據《每日快報》報導，有些批評家認為這張照片使用太多柔焦技術，而且應該有修圖，讓梅蘭妮亞看起來完美無缺。

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