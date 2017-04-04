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中國航艦刻意繞宮古海峽 展示軍武威脅

054A型護衛艦。（圖擷取自日本自衛隊統合幕僚監部）

2017-04-04  07:27

〔即時新聞／綜合報導〕中國海軍第26批護航編隊的2艘054A型護衛艦和1艘903A型綜合補給艦，4月2日特意繞道通過宮古海峽，高調展示軍事武力。

綜合媒體報導，日本自衛隊統合幕僚監部表示，日本海上自衛隊第11護衛隊軍艦和第5航空群的P-3C拍攝到這3艘軍艦出現於宮古島北東約110公里海域，隨後中國海軍編隊向東南方向駛去。

報導提到，以往中國東海艦隊派出的護航編隊通常會經過台灣海峽南下，經南海直接前往亞丁灣。這次選擇行經宮古海峽進入西太平洋繞遠路，雖仍不清楚中國走這條路線的用意，顯然有展示軍力的意思。

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  • 903A型綜合補給艦。（圖擷取自日本自衛隊統合幕僚監部）

    903A型綜合補給艦。（圖擷取自日本自衛隊統合幕僚監部）

  • 日本自衛隊公告。（圖擷取自日本自衛隊統合幕僚監部）

    日本自衛隊公告。（圖擷取自日本自衛隊統合幕僚監部）

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標題：中國航艦刻意繞宮古海峽 展示軍武威脅


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