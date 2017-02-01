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4位德州撲克冠軍大戰人工智慧 結局是...

人工智慧「Libratus」與4位德州撲克高手近日進行長達20天的大戰，最後由「Libratus」取得大勝。（圖截自Highstakesdb.com）

2017-02-01  15:58

〔即時新聞／綜合報導〕日前世界各大圍棋高手全敗給人工智慧「AlphaGo」，現在人類大戰電腦的戰場又延伸到德州撲克，有外媒報導指出，美國卡內基美隆大學（Carnegie Mellon University）開發的人工智慧「Libratus」與4位德州撲克高手近來進行長達20天的大戰，最後由「Libratus」取得大勝。

綜合外媒報導，這場大戰從美國當地時間1月11日開始，一直持續到1月30日，20天內共玩了12萬手一對一不限注的德州撲克，4位人類撲克選手共輸給「Libratus」約177萬美元（約台幣5500多萬元）的籌碼。且在這20天當中，「Libratus」沒有一天輸錢，4名人類選手中，輸得最少的一位則落後約8.6萬美元（約台幣270多萬元）。

但在這場電腦獲得的巨大勝利之前，卡內基美隆大學曾在2015年以一個較早版本的人工智慧「Claudico」與人類選手激戰，但結局卻是慘敗。研究人員表示，「Libratus」能夠在不完整訊息的博弈中戰勝人類，這種人工智慧能被用在商業領域，例如商業價格談判的過程。

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