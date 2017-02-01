超越美國！ 台灣10年來首次躍升「最自由」國家

台灣自由程度首次躍升至「最自由」。（圖擷取自freedomhouse官網）

2017-02-01 09:33

〔即時新聞／綜合報導〕非政府組織「自由之家」今天公布2017年世界各國自由度報告，在這10年以來，台灣自由程度首次躍升至「最自由」超越美國！

根據「自由之家」公布的2017年世界各國自由度報告顯示，台灣在滿分為100的評比下、自由程度得到91分，「政治權利」與「公民自由」兩大項評比指標，都得到「最自由」的評價，台灣的自由程度是10年首次躍升至「最自由」。

台灣的評比也比美國高，美國的自由程度為89分，還差台灣2分，不過全球主要的國家當中，鄰近的日本分數為96分、南韓為82分。北美的美國與加拿大分別有89與99分，而北歐五國除了丹麥為98分之外，芬蘭、挪威、瑞典、冰島皆獲100分。。

報告指出，近年來台灣的媒體獨立性和學術自由的表現，讓台灣的公平自由評級提升。