| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大樂透、百萬紅包、威力彩… 各項獎號看這裡！ 台灣女網賽》詹謹瑋旗開得勝 台美配雙打晉8
 首頁 > 國際

因應川普新政 阿聯酋緊急撤換機組人員

為配合美國新政策，阿聯酋緊急更換機組人員。（彭博社）

2017-01-30  19:25

〔即時新聞／綜合報導〕為因應川普簽署的新移民政策，全球知名的阿聯酋航空不得不緊急更換機組人員，否則將抵觸川普針對7個國家所發出的禁令。

阿聯酋為全球最大的長途飛行航空公司，他們發布聲明表示：「我們必須對機組人員做出適度的調整，以符合美國最新的要求。」阿聯酋強調，已經確認不會有內部人員受到美國新禁令的影響，所有飛往美國的航班將依照既定的行程表進行。

川普所簽署的移民政策中規定，伊拉克、敘利亞、伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹、葉門的國民，在未來90天內禁止入境美國，目前約有300名左右的旅客受到影響。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 川普 禁穆斯林入境 穆斯林 美國 阿聯酋航空
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
汽車頻道more »
- 【初三】朋友團聚小點
好友歡聚✤聊天小食
年節嘴饞✤鹹甜點心
雞祥如意✤走春輕食
走春！採草莓有訣竅
轉寄

標題：因應川普新政 阿聯酋緊急撤換機組人員


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月30日‧星期一‧丁酉年正月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.