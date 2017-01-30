因應川普新政 阿聯酋緊急撤換機組人員

為配合美國新政策，阿聯酋緊急更換機組人員。（彭博社）

2017-01-30 19:25

〔即時新聞／綜合報導〕為因應川普簽署的新移民政策，全球知名的阿聯酋航空不得不緊急更換機組人員，否則將抵觸川普針對7個國家所發出的禁令。

阿聯酋為全球最大的長途飛行航空公司，他們發布聲明表示：「我們必須對機組人員做出適度的調整，以符合美國最新的要求。」阿聯酋強調，已經確認不會有內部人員受到美國新禁令的影響，所有飛往美國的航班將依照既定的行程表進行。

川普所簽署的移民政策中規定，伊拉克、敘利亞、伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹、葉門的國民，在未來90天內禁止入境美國，目前約有300名左右的旅客受到影響。