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菲律賓警界太腐敗 杜特蒂宣佈解散反毒大隊

菲律賓總統杜特蒂今晨召開記者會表示，他將解散菲警反毒大隊（PNP-AIDG），並積極掃蕩國內警政體系。（路透）

2017-01-30  17:54

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓自去年起展開反毒戰爭，但卻在去年10月發生南韓商人遭菲國警察綁架撕票案。有外媒報導指出，菲律賓總統杜特蒂今晨在總統府召開記者會表示，菲警反毒大隊（PNP-AIDG）的腐敗成員讓政府蒙羞，他宣布即刻解散反毒大隊，並積極整飭國內警界系統。

另成立掃毒單位與隸屬總統府的緝毒署

綜合外媒報導，杜特蒂喊話，南韓商人撕票案的涉案警員需在48小時內投案，否則將懸賞500萬披索（約新台幣357萬元）不計生死追捕。他還氣憤說到，整個警隊已腐敗到核心，他將解散反毒大隊，並成立新的掃毒單位與隸屬總統府的緝毒署（PDEA）繼續掃毒，掃毒行動將持續到他任期結束為止。

杜特蒂還說，他會把那些利用職權的不肖警察調到南部巴西蘭島（Basilan）和蘭佬省（Lanao）（恐怖組織活躍區域）。菲律賓警察總長德拉羅沙（Ronald dela Rosa）也於今晨在警隊升旗典禮宣布，菲警反毒大隊正式解散，並將成立1支「反情蒐單位」追蹤警界中的害群之馬。

菲警反毒大隊數名警員於去年10月18日假借掃毒名義，在呂宋島中部安格利斯市（Angeles）綁架一名南韓商人，並在警察總部內殺害後滅屍，事後更向該名商人的家屬勒贖，目前全案仍在偵辦中。

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  • 菲律賓警察總長德拉羅沙（右）也宣布，將成立1支「反情蒐單位」追蹤警隊中的害群之馬。（路透）

    菲律賓警察總長德拉羅沙（右）也宣布，將成立1支「反情蒐單位」追蹤警隊中的害群之馬。（路透）

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