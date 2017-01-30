英權威評2017全球10大必訪國家 台灣上榜了！
2017-01-30 13:20
台灣獲英國權威旅遊指南「Rough Guides」評選為10大必訪國家。（圖擷自Rough Guides）
〔即時新聞／綜合報導〕英國權威旅遊指南「Rough Guides」日前評選出2017年全球10大必訪國家，台灣獲選為第10大必訪國，內容寫道「台灣早就值得被各界注意了！」
「Rough Guides」評選出今年10大必訪國家，台灣與印度成為唯二上榜的亞洲國家，該指南介紹，台灣早就值得被各界注意，去年台北獲選為世界設計之都，凸顯其開拓性的創意氛圍。
指南中提到，台灣有許多新銳咖啡店、全方位的城市生活，尤其以美食與夜市最廣為人知。另外也提到，台灣也有便捷的高鐵，身在城市中的旅客，可以快速送到雲霧繚繞的森林或地形崎嶇山脈。
該指南認為，可以看出台灣受到中國、日本、美國的影響，現代建築和古老廟宇相鄰。但作為華人世界唯一民主政體，台灣擁有獨特地理條件、心態和身分認同。
根據我國交通部觀光局統計，2016年歐洲來台旅客人次，年增9.37%，幾乎達到30萬人次，其中以英國來台人數5萬9867人次最多，其次是德國的5萬9798人次。
入選國家排名依序為：印度、蘇格蘭、加拿大、烏干達、玻利維亞、尼加拉瓜、葡萄牙、芬蘭、納米比亞與台灣。
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