日本APA酒店老闆：感謝中國提高知名度
2017-01-29 17:05
日本APA連鎖飯店在客房內放置右翼史觀書籍，否認南京大屠殺，引起中國官方及民眾抗議、抵制。（路透資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕日本APA連鎖酒店在客房內放置右翼史觀書籍，否認南京大屠殺，引起中國官方及民眾抗議、抵制。日前該集團行政總裁元谷外志雄於成立的右翼特殊培訓機構「勝兵塾」表示，說不定可以靠此次事件提高知名度。另一名與會者「向世界傳遞史實」協會代理會長茂木弘道說，「我們這回應該好好感謝中國」。
綜合媒體報導，「勝兵塾」於19日召開的第68次每月例會上，元谷外志雄表示，反正幾個月後人們就會忘記發生了什麼，只會記得APA這個名字。因此，說不定可以靠這個提高知名度。
另一名與會者茂木弘道說，這次事件不如說是一個機遇，使APA成為了世界的APA。「南京事件」問題目前在國際上處於不讓討論的狀態，這次事件創造了一個可以討論「南京事件」的機會。「從這個角度說，難道我們不應好好感謝中國嗎？」會場中多名與會者紛紛點頭表示贊同。
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