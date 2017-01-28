研究：超級細菌可能滲透中國
2017-01-28 18:24
醫學期刊「刺胳針」今日公布的研究顯示，中國1萬7000名腸道細菌感染樣本，其中1％具抗藥性基因。（美聯社）
〔編譯周柏憲／綜合報導〕一份今日（27日）刊登於醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）的研究論文發現，俗稱「超級細菌」的具抗藥性病菌可能廣泛滲透中國。
美聯社、BBC中文網報導，研究人員在2007-15年間，在浙江和廣東兩間醫院1萬7000位病人的腸道抽取超過1.7萬個細菌感染樣本，發現1％具有抗藥性基因，對抗生素「黏菌素」（Colistin）具有抗藥性。一般認為，黏菌素是眾多抗生藥物的「最後手段」，醫生在投入各種藥物而未見起色時才會使用。
報導指出，中國在過去數10年使用黏菌素以增加動物生長速度；相關研究顯示，在動物身上用藥會轉嫁於人類。去年11月起，中國禁止農業使用黏菌素，卻可做為醫療使用。研究人員呼籲，中國應限制使用黏菌素，以避免「超級細菌」問題惡化。
衛生官員長期以來擔心對黏菌素有抗藥性的病菌會廣泛傳播，假使這些病菌對其他藥物或抗生素都產生抗藥性，將來就沒有藥物能夠對付這些超級細菌。
英國微生物學會發言人伯朗（Nigel Brown）也警告，具有抗藥性基因的細菌可在不同細菌之間擴散，「感染人數會突然跳升。」
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