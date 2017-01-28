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川普和梅伊會面 強化美英商務關係
2017-01-28 03:04
〔中央社〕美國總統川普和英國首相梅伊（Theresa May）今天會面，以重新恢復這位美國新領袖所描述的兩國間「最特殊的關係」。
川普重申，支持英國脫離歐盟的決定，宣布「一個自由獨立的英國，是對世界的祝福」。
兩位領袖指出，他們將攜手強化美英商務關係，梅伊希望與華府達成的快速貿易協議，將緩和英國脫歐效應。
梅伊表示，川普已接受今年稍後到英國進行國事訪問。
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