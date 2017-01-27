中國春晚如作戰 為保密擊落6架無人機

2017-01-27 14:50

〔即時新聞／綜合報導〕中國新年節目春晚彩排進入倒數階段，為了防止節目內容洩漏，並保障來賓安全，廣西桂林分會場航拍機管控組驅趕了24架無人機，甚至擊落了6架並收繳。

中媒報導，中國春晚桂林分會場制定嚴密安保方案，將演出場地象鼻山附近劃分為核心區、管控區、疏散區，演出場地距離5公里範圍內則為禁止區，嚴格控管無人空拍機、熱氣球、爆竹等物品。

報導指出，中國安保部門設立三道無人機管控防線，配備8個航拍機干擾器，「發現有航拍機進入管控區，在有觀眾或不適合航拍機降落的地方，將作出驅趕；而在較空曠的地方，將會直接將其擊落。」