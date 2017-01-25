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否認南京大屠殺遭中國全面封殺 APA老闆：沒影響

日本「APA HOTEL」遭中國旅遊局全面抵制。（法新社）

2017-01-25  11:48

〔即時新聞／綜合報導〕日本連鎖飯店「APA HOTEL」，因為在客房內放置否認南京大屠殺的相關書籍，遭到中國旅遊局全面封殺。但APA集團總裁，同時也是該書作者的元谷外志雄，對此表示「沒影響」。

日前中國旅客在入住APA飯店時，發現房內竟擺放否認南京大屠殺的書籍，消息傳回中國後引發極大反彈，且在APA不願將書籍撤除的情況下，中國旅遊局痛批APA的作為是對中國旅客的挑釁，下令國內旅遊產業停止與APA合作，並呼籲旅客前往日本時自發抵制。

日本內閣副首長萩生田光一緩頰，「比起關注這些令人不愉快的過往，中日兩國應一同專注在公共議題與國際事務上。」

至於飯店遭中國官方封殺，元谷外志雄在接受《路透》專訪時表示，中國遊客僅佔飯店旅客中的5%，認為這起風波不會對飯店營運造成太大影響。

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相關關鍵字： APA Hotel 中國 元谷外志雄 南京大屠殺 日本 萩生田光一
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