義救難直升機墜毀山區 機上6人生死未卜

2017-01-24 21:53

〔即時新聞／綜合報導〕義大利日前因連續地震引起雪崩，造成山區一棟飯店遭大量白雪吞噬，救援工作仍在進行當中。稍早卻傳出一輛載有6人的直升機不明原因墜毀在中部山區，機上人員生死未卜，當地救難人員已派出搜救人員前往救援。

綜合外電報導，這架直升機載運著一名滑雪受傷的民眾，行經義大利中部的阿布魯佐（Abruzzo）山區時，直升機不明原因突然從雷達上消失，從大約600米高空墜下，機上人員生死未卜，目前已派員前往救援。

原傳出，該架直升機是前往日前遭大雪吞噬的飯店進行救援行動，但稍早當地官方出面表示，該架直升機是前往雪崩地點附近的滑雪場救援一名滑雪受傷的民眾。