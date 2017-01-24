網路審查更趨嚴峻 法國大砍上千網站
2017-01-24 19:16
〔編譯周柏憲／綜合報導〕法國網路審查更趨嚴峻。法國內政部表示，當局去年已封閉或下令搜尋引擎移除上千個網站，與2015年相比，遭到封鎖的網站數量激增不少。
美聯社報導，法國內政部長勒魯（Bruno Le Roux）在法國里爾（Lille）的網路安全研討會表示，政府要求封鎖834個、移除1929個網站，以打擊「兒童色情與恐怖主義的內容」。
報導指出，縱使勒魯未提出更多細節，這份數字卻顯示，相較於去年，法國網路監督機構砍網站的數量大增。根據去年4月相關監督機構的報告，2012年3月11日至2016年2月29日期間，有312個網站遭封鎖、855個網站遭移除。
根據法律，在沒有法官的命令下，法國當局可不經由法官命令封鎖網站。
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