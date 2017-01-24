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英國最高法院：啟動脫歐談判須先經國會批准

2017-01-24  18:20

〔即時新聞／綜合報導〕英國啟動脫歐到底能不能由首相逕自向歐盟提出？英國最高法院今（24）日宣布，英國政府必須要經過國會的批准，才能向歐盟提出里斯本條約第50條，正式啟動脫歐程序。

綜合媒體報導，英國最高法院今日宣布維持倫敦高等法院去年11月3日的裁決，英國政府啟動里斯本條約第50條之前，必須先獲得英國國會的表決同意；此外，英國最高法院今日也宣布，從法律上判斷，英國政府啟動脫歐不必經過蘇格蘭、北愛爾蘭、威爾斯的同意。

倫敦高等法院去年的裁決指出，「本院認為政府沒有直接啟動脫歐的權力；如果只依照第50條款由首相告知，有悖於國內法，勢必將產生更深遠的影響」；英國首相梅伊（Theresa May）則已在17日發表「英國脫歐」的重要演說時，證實英國向歐盟啟動脫歐談判的最後決定，將交由國會兩院投票表決。

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  • 英國最高法院今（24）日宣布，英國政府必須要經過國會的批准，才能向歐盟提出里斯本條約第50條，正式啟動脫歐程序。（法新社）

    英國最高法院今（24）日宣布，英國政府必須要經過國會的批准，才能向歐盟提出里斯本條約第50條，正式啟動脫歐程序。（法新社）

  • 英國首相梅伊已在17日發表「英國脫歐」演說時，證實英國向歐盟啟動脫歐談判的最後決定，將交由國會兩院投票表決。（彭博）

    英國首相梅伊已在17日發表「英國脫歐」演說時，證實英國向歐盟啟動脫歐談判的最後決定，將交由國會兩院投票表決。（彭博）

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