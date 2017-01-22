強國虎媽教育 女兒遺書：我去天堂了、這裡太累
中國學生面臨精英教育的壓力。（法新社資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕中國先前的一胎化政策，是釀成精英教育的原因之一。最近中國網路就在流傳一篇文章《媽媽，我去天堂了，這裡太累了》，講述一名母親為了讓女兒成材，用盡方法逼迫女兒從小讀書，把「笨」女兒送進中國知名學府，畢業後到知名的律師事務所工作，最後女兒因為不堪沉重壓力而自殺。這篇文章在網路上流傳後，引起網友反思中國教育制度，盼望「虎媽」、「虎爸」們能夠引以為鑑。
綜合媒體報導，50歲的母親劉毓，是大連某大學工商管理系副主任，其丈夫梁軍則是政府高層。女兒梁素素於1984年誕生，劉毓發現女兒運動能力不強、言語發育遲緩，小學考試時都拿不到高分，令她十分擔憂。劉毓開始強逼女兒吃補品，更請家教補習，後來女兒考上當地知名中學。
梁素素的求學階段都掌握在母親手中，不依照女兒的興趣，強迫其一定要唸名校。梁素素最後果然得母親所願，考進中國政法大學民商經濟法學院，但上大學後沒有想像中「自由」，仍然每天被母親逼迫讀書。梁素素在畢業感言時說，「畢業了，大家最高興的是終於可以走向社會，自力更生了。而我最高興的是，終於可以不用學習了。這16年的讀書生涯太累了，累得我很多次都不想活。」
梁素素畢業後，劉毓透過關係把女兒安排到一間知名律師事務所工作，但只懂讀書的梁素素，工作上處處碰壁，她淪為「公司可有可無的人」。她與母親商量想辭職，去鄉村小學做一名教師，但母親卻打斷她的念頭，稱「留在一個好單位，你才可以找一個條件好一些的對象」。梁素素終於承受不了壓力，從21樓跳下，當場死亡。
梁素素在電子信箱裡留下遺書寫道，「爸爸媽媽，我一直希望可以成為你們希望我成為的那種人，可是，我始終成不了那種人。我很累，我一直活在不屬於自己的圈子裡，別人的優秀都是用來突出我的愚笨。太累了，就想休息，或許在天堂可以找到我的同類，不聰明，但活得很快樂。」
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標題：強國虎媽教育 女兒遺書：我去天堂了、這裡太累
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