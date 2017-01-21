南韓民眾雪中第13次集結 高呼逮捕朴槿惠、李在鎔

南韓民眾今（21）日在雪中第13度齊聚首爾示威，除了要朴槿惠辭職下台，也要法院逮捕三星集團少主李在鎔。（美聯社）

2017-01-21 21:47

〔即時新聞／綜合報導〕南韓民眾自2016年10月29日開始，每週六都會聚集於首爾光化門廣場周遭示威抗議，要求南韓總統朴槿惠下台；今（21）日南韓民眾在雪中第13度齊聚首爾示威，除了要朴槿惠辭職下台，也要法院逮捕三星集團少主李在鎔。

綜合外媒報導，數十萬名南韓民眾今日再度聚集於首爾街頭，要求遭彈劾的朴槿惠辭職下台，並訴求要法院逮捕李在鎔；特別檢察官辦公室偵辦朴槿惠親信崔順實干政案，16日向法院聲請拘捕令逮捕涉案的李在鎔，19日遭首爾中央區法院駁回。

不滿法院駁回李在鎔的拘捕令，南韓民眾今日高舉李在鎔的頭像遊街，晚間更一起手持燭光揮舞並吶喊「立刻逮捕朴槿惠」、「立刻逮捕李在鎔」，還有民眾繫著黃絲帶、攜帶黃色氣球，呼籲政府為奪走300多條人命的「世越號」負起責任，加速打撈殘骸。

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