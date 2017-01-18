德國9/24舉行大選 梅克爾拚4連霸

2017-01-18 20:32

〔即時新聞／綜合報導〕德國國會大選預計於9月24日舉行，現任德國總理梅克爾去年11月就宣布將尋求連任，挑戰總理4連霸。大選的日期今（18）日已獲得梅克爾內閣的同意，還待德國總統高克（Joachim Gauck）正式批准。

綜合外媒報導，德國政府今日證實將於9月24日舉行國會大選，並已將此項提案呈交高克；大選的日期尚待高克正式批准。梅克爾去年11月就宣布將尋求連任，挑戰總理4連霸；梅克爾自2005年以來便擔任德國總理，也是德國歷史上首位女性聯邦總理。

最新民調顯示，梅克爾所屬的基督教民主黨、基督教社會黨聯盟（CDU/CSU）仍是德國最具政治實力的政黨聯盟，支持度達38%；反對梅克爾難民政策的另類選擇黨（AfD）的支持度比起上週則略為下滑，來到11%。