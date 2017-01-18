| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

史諾登居留權再延3年 律師：可望獲得俄籍

俄國外交部近日把史諾登的居留權再延長3年 ，其律師表示，史諾登在未來有資格取得俄國公民身分。（路透）

2017-01-18  20:21

〔即時新聞／綜合報導〕前美國中央情報局職員史諾登（Edward Snowden）目前接受俄羅斯庇護，俄國外交部近日把史諾登的居留權再延長3年、至2020年。他的律師表示，史諾登未來有資格取得俄國公民身分。

綜合外媒報導，俄國外交發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）週二（17日）在臉書表示，史諾登的居留權獲得延長。他的律師庫切連納（Anatoly Kucherena）今也證實，史諾登的居留權獲得延長3年，有效期限至2020年。

根據俄國法律，取得俄國國籍須在境內居住至少5年，庫切連納說，這意味如果史諾登未來決定申請公民身分，將是合法的。「他已在俄國住了近4年，沒有違法、對他沒有任何不滿，這是延長居留的理由之一。」

史諾登在2013年逃離美國後，俄國以停止反對美國活動為條件，提供1年臨時庇護。2014年8月再給予其3年居留權。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 俄羅斯 史諾登 居留權 美國
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤筍乾滷蹄膀
總舖師✧圍爐好菜
年菜✧白果竹笙豆腐
年節蔬菜買對不貴　
轉寄

標題：史諾登居留權再延3年 律師：可望獲得俄籍


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月18日‧星期三‧丙申年臘月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.