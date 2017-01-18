史諾登居留權再延3年 律師：可望獲得俄籍

俄國外交部近日把史諾登的居留權再延長3年 ，其律師表示，史諾登在未來有資格取得俄國公民身分。（路透）

2017-01-18 20:21

〔即時新聞／綜合報導〕前美國中央情報局職員史諾登（Edward Snowden）目前接受俄羅斯庇護，俄國外交部近日把史諾登的居留權再延長3年、至2020年。他的律師表示，史諾登未來有資格取得俄國公民身分。

綜合外媒報導，俄國外交發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）週二（17日）在臉書表示，史諾登的居留權獲得延長。他的律師庫切連納（Anatoly Kucherena）今也證實，史諾登的居留權獲得延長3年，有效期限至2020年。

根據俄國法律，取得俄國國籍須在境內居住至少5年，庫切連納說，這意味如果史諾登未來決定申請公民身分，將是合法的。「他已在俄國住了近4年，沒有違法、對他沒有任何不滿，這是延長居留的理由之一。」

史諾登在2013年逃離美國後，俄國以停止反對美國活動為條件，提供1年臨時庇護。2014年8月再給予其3年居留權。