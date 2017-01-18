印度校長夥3老師 校園內性侵同事12歲女兒
2017-01-18 15:18
〔即時新聞／綜合報導〕印度東北方比哈爾邦城鎮15日又爆發離譜性侵案，一名12歲智能障礙少女，她的母親在加古（Kako）一所公立中學擔任教師，但她前去該學校找她母親時，竟然遭到該校校長聯合3名老師性侵，目前重傷命危，正在住院搶救中。
根據《印度時報》（Hindustan Times）報導，被害少女的母親指出，日前她還在上課時，女兒前來找她，但又突然失蹤，她找了很久後，在學校頂樓發現奄奄一息的女兒，趕緊送醫報案，查明少女是遭4名男子集體性侵。
警方目前已逮捕4名歹徒，他們赫然是學校校長阿瑪德（Aju Ahmad），以及3名老師雷曼（Atul Rehman）、巴里（Abdul Bari）、肖卡特（Md Shaukat）。被害少女的母親指出，由於她的女兒患有智能障礙，因此在學校總是被貼上標籤歧視。
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