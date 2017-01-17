甘比亞總統當選人兒子 遭狗咬傷重不治

2017-01-17 21:55

〔即時新聞／綜合報導〕甘比亞總統當選人巴羅8歲大的兒子日前遭狗咬傷，並於送醫時死亡，且甘比亞總統當選人巴羅也因安全問題，而未出席兒子喪禮。

綜合外媒報導，據悉甘比亞總統當選人巴羅的兒子哈比布（Habibou）遭數隻狗咬傷後，於當地時間（15日）在送醫過程中因傷重死亡，得年8歲。

哈比布是現年51歲巴羅的第5個孩子，而哈比布已安葬於甘比亞首都班竹附近的公墓，並將有數百名支持者前往參加葬禮。

而甘比亞總統巴羅則因自身安全問題，留在鄰國塞內加爾，因此沒有出席兒子哈比布的葬禮。