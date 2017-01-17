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樂天怕中國報復？ 薩德部署用地添變數

南韓國防部發言人指出，薩德部署日程出現變化，外界推測，疑似是樂天集團害怕被中國壓迫而產生猶豫。（路透）

2017-01-17  11:29

〔即時新聞／綜合報導〕美國軍方預計在南韓慶尚北道星州高爾夫球場部署戰區高空防禦系統「薩德」（THAAD），不過提供部署地的樂天集團目前正在猶豫，也讓薩德部署進程增添變數。

根據南韓《中央日報》報導，南韓國防部發言人文相均昨日在例行記者會上表示，薩德部署日程出現變化，原定本月計畫和樂天集團交換用地合約，但因為樂天集團方面尚未舉辦理事會而延遲。而中國因薩德部署而對南韓企業進行壓迫，這讓正在積極進軍中國的樂天集團備感壓力，中國當局去年11月曾對中國當地的樂天企業展開稅務調查、消防衛生及安全檢查。

樂天集團相關人士指出，企業不能違抗國家政策，但很難馬上做出決定，我們必須馬上和國防部簽屬用地交換合約，卻又不能無視中國相關企業，薩德讓樂天陷入了進退兩難的窘境。

另一集團內部人士則指出，原先強烈推動薩德部署的總統朴槿惠目前被停職，對樂天的態度也造成了影響，反對薩德部署的在野黨在未來有可能掌權，必須對此做好準備。

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相關關鍵字： 南韓 樂天 樂天集團 薩德 薩德反導彈系統（THAAD）
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