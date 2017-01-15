漢語拼音之父111歲辭世 曾盼活到中共為六四道歉

「漢語拼音之父」周有光在1月14日逝世，享壽111歲。（圖擷取自中國人民日報）

2017-01-15 09:25

〔即時新聞／綜合報導〕中國著名語言學家、「漢語拼音之父」周有光在1月14日逝世，享壽111歲，而在前一天才剛過生日。周有光創立漢語拼音系統，一生致力於中國的語文改革，是著名作家沈從文的連襟。周有光曾是中共的追隨者，晚年變為批共者，曾建言中國必須告別專制，走民主之路。

周有光原名周耀平，被沈從文稱作「周百科」。周有光學識跨經濟、語言、文化3大領域，通曉漢、英、法、日4種語言，還曾主持《簡明不列顛百科全書》中文版的編譯。周有光主導漢語拼音系統的構成和漢字簡化，他認為，漢字簡化利多於弊，可推動文字普及，也不會影響文化傳承，他認為，「厚今」並不必然等於「薄古」。

周有光於1906年出生於江蘇常州，經歷晚清、北洋政府、國民政府和中共專政，被友人戲稱為「四朝元老」。1989年六四天安門事件後，周有光與中共分道揚鑣，從中共的追隨者變成批共者。據香港《蘋果日報》報導，他曾批評中共「專制下必然有貪官」，說中國不適合民主，就像中國人不適合吃西餐一樣荒謬。2011年他接受美國媒體採訪時表示，希望能活到政府為六四鎮壓認錯那一天，他還說中國大多數知識分子贊成民主。